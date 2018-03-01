У БПП розповіли, коли Гонтарева відзвітує у парламенті
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Голова Національного банку Валерія Гонтарева відзвітує у стінах Верховної Ради, щойно питання про її звільнення винесуть на розгляд парламенту. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України Артур Герасимов, передає кореспондент УНН.
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"Як ви знаєте, свій крок вже зробив Президент України – подання на звільнення і призначення очільника НБУ вже к Верховній Раді. Подання на оновлення складу ЦВК – внесено до парламенту і наразі м’яч знаходиться на полі ВРУ. Саме парламент має приймати ці рішення… І Гонатрева, і Смолій будуть в Раді, коли парламент почне розглядати це питання. Тобто, якщо це питання буде в залі, то пані Гонтарева вийде і буде звітувати в парламенті", - заявив А.Герасимов.
Нагадаємо, у НБУ заявили, що В.Гонтарева готова звітувати перед парламентом.