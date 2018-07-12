В БПП объяснили, как "отзовут" свою кандидатуру в ЦИК

"Если Народный фронт согласится и будет готов отозвать свою кандидатуру (в ЦИК - ред.), то нам определиться с нашими представителями (кто из кандидатов от БПП будет подан в ЦИК - ред.) не проблема вообще. Но это не будет отзыв (кандидатуры - ред.) как таковой - это будет не голосование за него. Пройденна полная процедура, все кандидаты прошли специальную проверку и начинать отозвать или возвращать мы не будем. В консультациях мы договоримся, за кого не будем давать голоса", - сообщила И. Луценко.



Как сообщал УНН, фракция БПП не сможет отозвать свою кандидатуру в состав ЦИК, потому что это сможет сделать только Президент Украины. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат из фракции "Народный фронт" Леонид Емец.

Сегодня утром стало известно, что парламентская фракция БПП готова отозвать одну из своих кандидатур в ЦИК для разблокирования процесса обновления комиссии. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины, председатель фракции БПП Артур Герасимов.

5 июля, Рада не смогла перейти к обновлению ЦИК. За соответствующее решение во время рейтингового голосования проголосовали лишь 189 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.





