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У БПП пояснили, як "відкличуть" свою кандидатуру до ЦВК

У БПП пояснили, як "відкличуть" свою кандидатуру до ЦВК

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Фракція БПП готова не голосувати за свого кандидата до ЦВК, щоб запустити процедуру оновлення комісії. Про це в кулуарах ВРУ заявила народний депутат, представник Президента України у парламенті Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.

"Якщо Народний фронт погодиться і буде готовий відкликати свою кандидатуру (до ЦВК – ред.), то нам визначитись з нашими представниками (хто з кандидатів від БПП буде поданий до ЦВК – ред.) не проблема взагалі. Але це не буде відкликання (кандидатури – ред.) як таке – це буде неголосування за нього. Пройдена повна процедура, усі кандидати пройшли спеціальну перевірку і починати відкликати чи повертати ми не будемо. У консультаціях ми домовимось, за кого не будемо давати голоси", - повідомила І.Луценко.

Як повідомляв УНН, фракція БПП не зможе відкликати свою кандидатуру до складу ЦВК, бо це зможе зробити тільки Президент України. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат з фракції "Народний фронт" Леонід Ємець.

Сьогодні ранком стало відомо, що парламентська фракція БПП готова відкликати одну зі своїх кандидатур до ЦВК для розблокування процесу оновлення комісії. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України, голова фракції БПП Артур Герасимов.

5 липня, Рада не змогла перейти до оновлення ЦВК. За відповідне рішення під час рейтингового голосування проголосували лише 189 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.



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