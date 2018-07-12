У БПП пояснили, як "відкличуть" свою кандидатуру до ЦВК

"Якщо Народний фронт погодиться і буде готовий відкликати свою кандидатуру (до ЦВК – ред.), то нам визначитись з нашими представниками (хто з кандидатів від БПП буде поданий до ЦВК – ред.) не проблема взагалі. Але це не буде відкликання (кандидатури – ред.) як таке – це буде неголосування за нього. Пройдена повна процедура, усі кандидати пройшли спеціальну перевірку і починати відкликати чи повертати ми не будемо. У консультаціях ми домовимось, за кого не будемо давати голоси", - повідомила І.Луценко.



Як повідомляв УНН, фракція БПП не зможе відкликати свою кандидатуру до складу ЦВК, бо це зможе зробити тільки Президент України. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат з фракції "Народний фронт" Леонід Ємець.

Сьогодні ранком стало відомо, що парламентська фракція БПП готова відкликати одну зі своїх кандидатур до ЦВК для розблокування процесу оновлення комісії. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України, голова фракції БПП Артур Герасимов.

5 липня, Рада не змогла перейти до оновлення ЦВК. За відповідне рішення під час рейтингового голосування проголосували лише 189 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.





