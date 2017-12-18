В БПП ожидают, что парламент 21 декабря будет голосовать за нового главу НБУ

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. В четверг, 21 декабря, Верховная Рада Украины должна проголосовать за нового руководителя Национального банка Украины. Об этом после заседания фракции рассказал народный депутат, заместитель председателя фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу БПП.

Парламентарий отметил, что сначала Верховная Рада должна проголосовать за увольнение Председателя Национального Банка Украины Валерии Гонтаревой, согласно ее заявления по собственному желанию об отставке, которая была подана Президенту Украины: "Если Парламент проголосует за это решение положительно, тогда будет голосование за кандидатуру нового руководителя Нацбанка".

Кроме того, парламентарий рассказал, что фракция "Блок Петра Порошенко" поддержала отзыв законопроекта № 6011, который блокирует представление Президента Украины внести на рассмотрение в Верховную Раду законопроект о Антикоррупционный суд.

"На этой неделе, надеюсь, мы отзовем депутатский и откроем дорогу президентскому законопроекту", - подчеркнул Гончаренко.

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Также политик сообщил, что завтра в парламенте будет рассматриваться проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения постоянного функционирования предприятий жилищно-коммунальной сферы для прохождения отопительного сезона, регистрационный № 7238.

"Этот законопроект запретит отключения от газоснабжения объектов городов, поселков, городов социальной инфраструктуры даже в случае задолженности, а поможет найти пути решения", - отметил Гончаренко.

Парламентарий добавил, что в четверг Парламент также рассмотрит законопроект об отмене е-декларирования для общественных организаций.

Напомним, ранее председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий выразил надежду, что парламент в последнюю пленарную неделю этого года рассмотрит ряд кадровых вопросов.

Как сообщал УНН, председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года и подала ее Президенту.

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