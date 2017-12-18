У БПП очікують, що парламент 21 грудня голосуватиме за нового голову НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У четвер, 21 грудня, Верховна Рада України має проголосувати за нового керівника Національного банку України. Про це після засідання фракції розповів народний депутат, заступник голови фракції Партії “Блок Петра Порошенка” Олексій Гончаренко, передає УНН із посиланням на прес-службу БПП.
Парламентар зазначив, що спершу Верховна Рада повинна проголосувати за звільнення Голови Національного Банку України Валерії Гонтарєвої, згідно її заяви за власним бажанням про відставку, яка була подана Президенту України: “Якщо Парламент проголосує за це рішення позитивно, тоді буде голосування за кандидатуру нового керівника Нацбанку”.
Крім того, парламентар розповів, що фракція “Блок Петра Порошенка” підтримала відкликання законопроекту № 6011, який блокує подання Президента України внести на розгляд до Верховної Ради законопроект про Антикорупційний суд.
“На цьому тижні, сподіваюсь, ми відкличемо депутатський і відкриємо дорогу президентському законопроекту”, — підкреслив Гончаренко.
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Також політик повідомив, що завтра у Парламенті буде розглядатись Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення сталого функціонування підприємств житлово-комунальної сфери для проходження опалювального сезону, реєстраційний № 7238.
“Цей законопроект заборонить відключення від газопостачання об’єктів міст, селищ, містечок соціальної інфраструктури навіть у випадку заборгованості, а допоможе знайти шляхи вирішення”, — зазначив Гончаренко.
Парламентар додав, що у четвер Парламент також розгляне законопроект про відміну е-декларування для громадських організацій.
Нагадаємо, раніше Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив сподівання, що парламент в останній пленарний тиждень цього року розгляне низку кадрових питань.
Як повідомляв УНН, голова Національного банку України Валерія Гонтарева написала заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня цього року і подала її Президенту.