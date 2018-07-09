В БПП не рассматривают вопрос выхода из коалиции - Парубий
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Во фракции "Блок Петра Порошенко" не рассматривают вопрос выхода из коалиции. Об этом во время брифинга заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает УНН.
"Я общался сегодня с руководством БПП - насколько мне известно не предвидится даже постановки такого вопроса (о выходе БПП из коалиции - ред.)", - сообщил Парубий.
Добавим, что раскол между БПП и "Народным фронтом" по вопросу обновления Центральной избирательной комиссии стал публичным. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины от фракции БПП Алексей Гончаренко.
Напомним, 5 июля, Рада не смогла перейти к обновлению ЦИК. За соответствующее решение во время рейтингового голосования проголосовали лишь 189 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.