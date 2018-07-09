В БПП не рассматривают вопрос выхода из коалиции - Парубий

"Я общался сегодня с руководством БПП - насколько мне известно не предвидится даже постановки такого вопроса (о выходе БПП из коалиции - ред.)", - сообщил Парубий.



Добавим, что раскол между БПП и "Народным фронтом" по вопросу обновления Центральной избирательной комиссии стал публичным. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины от фракции БПП Алексей Гончаренко.



Напомним, 5 июля, Рада не смогла перейти к обновлению ЦИК. За соответствующее решение во время рейтингового голосования проголосовали лишь 189 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.