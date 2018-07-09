У БПП не розглядають питання виходу з коаліції - Парубій

"Я спілкувався сьогодні з керівництвом БПП – наскільки мені відомо не передбачається навіть постановки такого питання (щодо виходу БПП з коаліції - ред.)", - повідомив А.Парубій.



Додамо, що розкол між БПП і "Народним фронтом" щодо питання оновлення Центральної виборчої комісії став публічним. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України від фракції БПП Олексій Гончаренко.



Нагадаємо, 5 липня, Рада не змогла перейти до оновлення ЦВК. За відповідне рішення під час рейтингового голосування проголосували лише 189 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.