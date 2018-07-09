У БПП не розглядають питання виходу з коаліції - Парубій

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 53593 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 109655 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 102803 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 130766 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 106450 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 120836 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 161223 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190142 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 295762 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167325 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1 м/с
85 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Співпадає з меседжами кремля: Президент відреагував на слова Віткоффа щодо "референдумів" на окупованих територіях

Співпадає з меседжами кремля: Президент відреагував на слова Віткоффа щодо "референдумів" на окупованих територіях

25 березня, 18:07 • 32027 перегляди
Окупанти атакували Донеччину: загинула жінка та 3-річна дівчинка

Окупанти атакували Донеччину: загинула жінка та 3-річна дівчинка

25 березня, 18:13 • 31172 перегляди
Тотальна неповага до США: Коваленко заявив, що росія знову запустила шахеди

Тотальна неповага до США: Коваленко заявив, що росія знову запустила шахеди

25 березня, 18:32 • 21668 перегляди
Цими днями зроблені деякі дуже потрібні речі на фронті: Зеленський після доповіді Сирського

Цими днями зроблені деякі дуже потрібні речі на фронті: Зеленський після доповіді Сирського

25 березня, 18:38 • 19836 перегляди
До 2,5 років необхідно, щоб знову “поставити на ноги” ЗАЕС - Зеленський

До 2,5 років необхідно, щоб знову “поставити на ноги” ЗАЕС - Зеленський

25 березня, 18:46 • 17179 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 130762 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 165333 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 295762 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 225821 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 252075 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 31416 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 52351 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 57052 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 55306 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 69511 перегляди
Актуальне
У БПП не розглядають питання виходу з коаліції - Парубій

У БПП не розглядають питання виходу з коаліції - Парубій

Київ • УНН

 • 7905 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. У фракції "Блок Петра Порошенка" не розглядають питання виходу з коаліції. Про це під час брифінгу заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає УНН.

"Я спілкувався сьогодні з керівництвом БПП – наскільки мені відомо не передбачається навіть постановки такого питання (щодо виходу БПП з коаліції - ред.)", - повідомив А.Парубій.

Додамо, що розкол між БПП і "Народним фронтом" щодо питання оновлення Центральної виборчої комісії став публічним. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України від фракції БПП Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, 5 липня, Рада не змогла перейти до оновлення ЦВК. За відповідне рішення під час рейтингового голосування проголосували лише 189 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.69
Bitcoin
$87,410.00
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,056.92
Ethereum
$2,048.56