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В БПП назвали виновных в столкновении у Октябрьского дворца

В БПП назвали виновных в столкновении у Октябрьского дворца

Киев  •  УНН

 • 10144 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Депутаты, которые хотели взять на поруки в суде экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, несут ответственность за события у Октябрьского дворца. Об этом во время заседания согласительного совета заявил глава фракции БПП Артур Герасимов, передает корреспондент УНН.

"Я хотел бы обратиться ко всем тем, кто хотел взять на поруки М.Саакашвили – Юлия Тимошенко, Юрий Деревянко и другие. Согласно закону, тот, кто берет на поруки, несет полную ответственность за действия того, за кого ручаются. Поэтому вы также несете ответственность за штурм Октябрьского дворца, где проходил праздник. Вы также, как и М.Саакашвили, виноваты в угрозе здоровью детей, которые в тот момент были там", - отметил А.Герасимов.

Кроме того, парламентарий прокомментировал действия сотрудников правоохранительных органов во время штурма Октябрьского дворца.

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"Во время событий 17 декабря украинская власть действовала исключительно в правовых рамках, обеспечивая право людей на мирный протест. Но то, что происходило возле Октябрьского дворца, – это не мирный процесс. Это акция с целью спровоцировать правоохранительные органы на силовые действия, даже когда под угрозой жизни детей", - заявил А.Герасимов.

Напомним, 17 декабря в Киеве прошел "Марш за импичмент" с участием Михеила Саакашвили и его сторонников. Шествие завершилось возле Майдана Независимости, где был организован митинг. По данным полиции, в акции приняли участие около 2 тыс. человек.

После митинга Саакашвили с группой сторонников отправился к Октябрьскому дворцу. Там хотели развернуть штаб. В помещении в это время проходил концерт. Правоохранители заблокировали вход в здание. Между сторонами произошли столкновения.

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