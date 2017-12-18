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У БПП назвали винних у зіткненнях біля Жовтневого палацу

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Депутати, які хотіли взяти на поруки в суді екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, несуть відповідальність за події біля Жовтневого палацу. Про це під час засідання погоджувальної ради заявив голова фракції БПП Артур Герасимов, передає кореспондент УНН.

"Я хотів би звернутися до всіх тих, хто хотів взяти на поруки М.Саакашвілі - Юлія Тимошенко, Юрій Дерев'янко та інші. Відповідно до закону, той, хто бере на поруки, несе повну відповідальність за дії того, за кого ручаються. Тому ви також несете відповідальність за штурм Жовтневого палацу, де проходило свято. Ви також, як і М.Саакашвілі, винні в загрозі здоров'ю дітей, які в той момент були там", - зазначив А.Герасимов.

Крім того, парламентар прокоментував дії співробітників правоохоронних органів під час штурму Жовтневого палацу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 60 нацгвардійцев постраждали в результаті зіткнень під Жовтневим палацом в Києві

"Під час подій 17 грудня українська влада діяла виключно в правових рамках, забезпечуючи право людей на мирний протест. Але те, що відбувалося біля Жовтневого палацу, - це не мирний процес. Це акція з метою спровокувати правоохоронні органи на силові дії, навіть коли під загрозою життя дітей", - заявив А.Герасимов.

Нагадаємо, 17 грудня в Києві пройшов "Марш за імпічмент" за участю Міхеіла Саакашвілі і його прихильників. Хода завершилася біля Майдану Незалежності, де був організований мітинг. За даними поліції, в акції взяли участь близько 2 тис. осіб.

Після мітингу Саакашвілі з групою прихильників відправився до Жовтневого палацу. Там хотіли розгорнути штаб. У приміщенні в цей час проходив концерт. Правоохоронці заблокували вхід в будівлю. Між сторонами відбулися зіткнення.

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