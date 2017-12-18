В БПП назвали причины задержки с рассмотрением закона о реинтеграции Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Консультации вокруг законопроекта о реинтеграции Донбасса для второго чтения касаются продления санкций в отношении РФ и освобождения заложников. Об этом во время заседания согласительного совета заявила народный депутат Украины от фракции БПП Артур Герасимов, передает корреспондент УНН.
“Относительно законопроекта о реинтеграции Донбасса. На данный момент народные депутаты Украины обратились к спикеру с просьбой о дополнительных консультациях. Первое — до момента утверждения санкций в отношении страны-агрессора, и второе — до момента, когда освободят наших заложников”, — подчеркнул А.Герасимов.
Напомним, ранее стало известно, что так называемый законопроект о реинтеграции Донбасса не внесен в повестку дня последней пленарной недели 2017 года.
Как сообщал УНН, ранее заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что законопроект о реинтеграции Донбасса еще требует консультаций по определенным вопросам.