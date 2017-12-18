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10 марта, 15:15 • 119442 просмотра

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В БПП назвали причины задержки с рассмотрением закона о реинтеграции Донбасса

В БПП назвали причины задержки с рассмотрением закона о реинтеграции Донбасса

Киев  •  УНН

 • 9433 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Консультации вокруг законопроекта о реинтеграции Донбасса для второго чтения касаются продления санкций в отношении РФ и освобождения заложников. Об этом во время заседания согласительного совета заявила народный депутат Украины от фракции БПП Артур Герасимов, передает корреспондент УНН.

“Относительно законопроекта о реинтеграции Донбасса. На данный момент народные депутаты Украины обратились к спикеру с просьбой о дополнительных консультациях. Первое — до момента утверждения санкций в отношении страны-агрессора, и второе — до момента, когда освободят наших заложников”, — подчеркнул А.Герасимов.

Напомним, ранее стало известно, что так называемый законопроект о реинтеграции Донбасса не внесен в повестку дня последней пленарной недели 2017 года.

Как сообщал УНН, ранее заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что законопроект о реинтеграции Донбасса еще требует консультаций по определенным вопросам.

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