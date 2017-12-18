У БПП назвали причини затримки з розглядом закону про реінтеграцію Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Консультації щодо законопроекту про реінтеграцію Донбасу для другого читання стосуються продовження санкцій проти РФ і звільнення заручників. Про це під час засідання погоджувальної ради заявила народний депутат України від фракції БПП Артур Герасимов, передає кореспондент УНН.
"Щодо законопроекту про реінтеграцію Донбасу. На даний момент народні депутати України звернулися до спікера з проханням про додаткові консультації. Перше - до моменту затвердження санкцій проти країни-агресора, і друге - до моменту, коли звільнять наших заручників", - підкреслив А.Герасимов.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що так званий законопроект про реінтеграцію Донбасу не внесений до порядку денного останнього пленарного тижня 2017 року.
Як повідомляв УНН, раніше заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко заявила, що законопроект про реінтеграцію Донбасу ще вимагає консультацій з певних питань.