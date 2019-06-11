В Ботсване легализуют гомосексуальное поведение
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Высокий суд Ботсваны отменил два закона, по которым за гомосексуальное поведение привлекали к уголовной ответственности, сообщает УНН со ссылкой на The Hill.
Коллегия судей единодушно постановила отказаться от двух законов, которые запрещали гомосексуальное поведение.
"Раздел 164 Уголовного кодекса Ботсваны ранее установил, что телесные связи любого лица против порядка природы - преступление, которое предусматривает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы. Статья 167 запрещает "акты большого неприличия" и гарантирует наказание на срок до двух лет лишения "заключения, независимо от того, были ли эти действия публичными или нет", - говорится в сообщении.
Всего в большинстве стран Африки до сих пор существуют законы, запрещающие гомосексуализм.
Так, гомосексуализм карается смертью в Судане, а также в частях Нигерии и Сомали. А осужденным за однополые отношения в Танзании может грозить пожизненное наказание.
Как сообщалось ранее, в Брунее вступает в силу закон о смертной казни для геев.