У Ботсвані легалізують гомосексуальну поведінку
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Високий суд Ботсвани скасував два закони, за якими за гомосексуальну поведінку притягали до кримінальної відповідальності, повідомляє УНН з посиланням на The Hill.
Колегія суддів одностайно постановила відмовитися від двох законів, які забороняли гомосексуальну поведінку.
"Розділ 164 Кримінального кодексу Ботсвани раніше встановив, що тілесні поєднання будь-якої особи проти порядку природи, злочин, який передбачає максимальне покарання у вигляді семи років позбавлення волі. Стаття 167 забороняє "акти великої непристойності" і гарантує покараними на строк до двох років ув'язнення, незалежно від того, чи були ці дії публічними чи ні", - йдеться в повідомленні.
Загалом у більшості країн Африки досі існують закони, які забороняють гомосексуалізм.
Так, гомосексуалізм карається смертю в Судані, а також частинами Нігерії та Сомалі. А засудженим за одностатеві стосунки в Танзанії може загрожувати довічне покарання.
Як повідомлялось раніше, у Брунеї вступає в силу закон про смертну кару для геїв.