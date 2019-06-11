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У Ботсвані легалізують гомосексуальну поведінку

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Високий суд Ботсвани скасував два закони, за якими за гомосексуальну поведінку притягали до кримінальної відповідальності, повідомляє УНН з посиланням на The Hill.

У Ботсвані легалізують гомосексуальну поведінку

Колегія суддів одностайно постановила відмовитися від двох законів, які забороняли гомосексуальну поведінку.

"Розділ 164 Кримінального кодексу Ботсвани раніше встановив, що тілесні поєднання будь-якої особи проти порядку природи, злочин, який передбачає максимальне покарання у вигляді семи років позбавлення волі. Стаття 167 забороняє "акти великої непристойності" і гарантує покараними на строк до двох років ув'язнення, незалежно від того, чи були ці дії публічними чи ні", - йдеться в повідомленні.

Загалом у більшості країн Африки досі існують закони, які забороняють гомосексуалізм.

Так, гомосексуалізм карається смертю в Судані, а також частинами Нігерії та Сомалі. А засудженим за одностатеві стосунки в Танзанії може загрожувати довічне покарання.

Як повідомлялось раніше, у Брунеї вступає в силу закон про смертну кару для геїв.

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