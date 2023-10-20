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В ботаническом саду в центре Киева с ножом напали на военного, причастных разыскивают - полиция

Киев • УНН

 • 395349 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. В центре столицы, на территории ботанического сада, произошло нападение с ножом на военнослужащего, правоохранители разыскивают злоумышленников, сообщили в ГУНП в Киеве, пишет УНН.

В ботаническом саду в центре Киева с ножом напали на военного, причастных разыскивают - полиция

Детали

Вчера, около 22:00, полиция получила сообщение от врачей о том, что на улице Назаровской обнаружен военнослужащий с ножевым ранением. Медики немедленно госпитализировали пострадавшего.

"Пострадавшего с места происшествия госпитализировали в медицинское учреждение с ножевым ранением грудной клетки", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели осмотр места происшествия. "Предварительно установлено, что мужчина шел по территории ботанического сада, где на него напали неизвестные и нанесли три ножевых ранения", - рассказали в полиции.

Причастных лиц разыскивают. Правоохранители, в частности, просматривают записи с уличных камер видеонаблюдения и опрашивают возможных свидетелей.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Свидетелей просят откликнуться, обратившись в полицию.

Напомним

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