В ботаническом саду в центре Киева с ножом напали на военного, причастных разыскивают - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. В центре столицы, на территории ботанического сада, произошло нападение с ножом на военнослужащего, правоохранители разыскивают злоумышленников, сообщили в ГУНП в Киеве, пишет УНН.
Детали
Вчера, около 22:00, полиция получила сообщение от врачей о том, что на улице Назаровской обнаружен военнослужащий с ножевым ранением. Медики немедленно госпитализировали пострадавшего.
"Пострадавшего с места происшествия госпитализировали в медицинское учреждение с ножевым ранением грудной клетки", - говорится в сообщении.
Правоохранители провели осмотр места происшествия. "Предварительно установлено, что мужчина шел по территории ботанического сада, где на него напали неизвестные и нанесли три ножевых ранения", - рассказали в полиции.
Причастных лиц разыскивают. Правоохранители, в частности, просматривают записи с уличных камер видеонаблюдения и опрашивают возможных свидетелей.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Свидетелей просят откликнуться, обратившись в полицию.
Напомним
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