У ботанічному саду в центрі Києва з ножем напали на військового, причетних розшукують - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У центрі столиці, на території ботанічного саду, стався напад з ножем на військовослужбовця, правоохоронці розшукують зловмисників, повідомили у ГУНП у Києві, пише УНН.
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Вчора, близько 22:00, поліція отримала повідомлення від лікарів про те, що на вулиці Назарівській виявлено військовослужбовця з ножовим пораненням. Медики негайно госпіталізували потерпілого.
"Потерпілого з місця події госпіталізували до медичного закладу з ножовим пораненням грудної клітини", - ідеться у повідомленні.
Правоохоронці провели огляд місця події. "Попередньо встановлено, що чоловік йшов територією ботанічного саду, де на нього напали невідомі та нанесли три ножові поранення", - розповіли у поліції.
Причетних осіб розшукують. Правоохоронці, зокрема, переглядають записи з вуличних камер відеоспостереження та опитують імовірних свідків.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
Свідків просять відгукнутися, звернувшись до поліції.
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