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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103456 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106045 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108010 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106742 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116037 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101521 просмотра

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5 марта, 08:58 • 105823 просмотра

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В борьбе с коронавирусом Иран отказался от помощи "шарлатанов" из США

В борьбе с коронавирусом Иран отказался от помощи "шарлатанов" из США

Киев  •  УНН

 • 15585 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Духовный глава Ирана аятолла Али Хаменеи отклонил предложение президента США Дональда Трампа о помощи в борьбе с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Исламская республика не примет помощи от американских "шарлатанов", заявил он в традиционном телевизионном обращении в воскресенье, 22 марта. "Никто вам не доверяет. Вы можете привезти в нашу страну лекарство, которое поддерживает вирус и предотвращает его искоренение", - сказал аятолла, обращаясь к правительству США.

Хаменеи сказал, что Америка по-прежнему являются "самым жестоким и злейшим врагом" Ирана. Он назвал правительство США наглыми и беспринципными "лжецами, манипуляторами и террористами".

Само же предложение помочь Ирану лекарствами и медицинским оборудованием Хаменеи охарактеризовал как "странное", учитывая "ужасную нехватку" этих вещей в Америке.

Президент США Дональд Трамп три недели назад заявил, что готов помочь Ирану в борьбе с эпидемией, если страна попросит об этом. Первым это предложение отклонил президент Ирана Хасан Рухани. Взамен помощи он предложил США отказаться от санкционного режима против Исламской республики.

Напомним, Иран входит в десятку стран наиболее пострадавших от коронавируса. По данным ресурса Worldometers, отслеживающего распространение пандемии COVID-19, за последние сутки в стране выявлено 1028 новых случаев заражения, общее число скончавшихся от последствий инфицирования превысило полторы тысячи (129 пациента за последние сутки). Общее число заразившихся в Иране на данный момент 21 338 человек.

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