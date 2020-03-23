У боротьбі з коронавірусом Іран відмовився від допомоги "шарлатанів" із США
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Духовний глава Ірану аятолла Алі Хаменеї відкинув пропозицію президента США Дональда Трампа про допомогу в боротьбі з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Ісламська республіка не прийме допомоги від американських "шарлатанів", заявив він в традиційному телевізійному зверненні в неділю, 22 березня. "Ніхто вам не довіряє. Ви можете привезти в нашу країну ліки, які підтримують вірус і запобігають його викоріненню", - сказав аятолла, звертаючись до уряду США.
Хаменеї сказав, що Америка як і раніше є "найжорстокішим і найлютішим ворогом" Ірану. Він назвав уряд США нахабними і безпринципними "брехунами, маніпуляторами і терористами".
Саму ж пропозицію допомогти Ірану ліками та медичним обладнанням Хаменеї охарактеризував як "дивну", з огляду на "жахливу брак" цих речей в Америці.
Президент США Дональд Трамп три тижні тому заявив, що готовий допомогти Ірану в боротьбі з епідемією, якщо країна попросить про це. Першим цю пропозицію відхилив президент Ірану Хасан Рухані. Замість допомоги він запропонував США відмовитися від режиму санкції проти Ісламської республіки.
Нагадаємо, Іран входить в десятку країн найбільш постраждалих від коронавірусу. За даними ресурсу Worldometers, що відслідковує поширення пандемії COVID-19, за останню добу в країні виявлено 1028 нових випадків зараження, загальне число померлих від наслідків інфікування перевищило півтори тисячі (129 пацієнта за останню добу). Загальна кількість заражених в Ірані на даний момент 21338 осіб.