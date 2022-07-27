В Бородянке возобновили движение транспорта через реку Здвиж
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В Бородянке Киевской области через реку Здвиж построили объездную дорогу, по которой может двигаться грузовой, пассажирский и легковой транспорт. Об этом в Telegram сообщил глава Киевской области Алексей Кулеба, информирует УНН.
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"На трассе М-07 Киев-Ковель-Ягодин в Бородянке через реку Здвиж обустроен проезд разрушенным мостом. Сейчас на этом участке дороги восстановлено полноценное движение транспорта", – написал Кулеба.
Напомним
В Демидове Киевской области восстановили движение по мосту через реку Ирпень, который был поврежден ударом молнии.