В Бородянке возобновили движение транспорта через реку Здвиж

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"На трассе М-07 Киев-Ковель-Ягодин в Бородянке через реку Здвиж обустроен проезд разрушенным мостом. Сейчас на этом участке дороги восстановлено полноценное движение транспорта", – написал Кулеба.

Напомним

В Демидове Киевской области восстановили движение по мосту через реку Ирпень, который был поврежден ударом молнии.