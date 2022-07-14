Після удару блискавки: у Демидові відкрили міст через річку Ірпінь

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"У Демидові запрацював міст через річку Ірпінь! Два тижні через цей міст проїзду не було. Відсьогодні повноцінний рух транспорту на мосту відновлений. Його відремонтували на тиждень раніше, ніж планувалося. Нагадаю, міст був пошкоджений двічі. Вперше – під час бойових дій у лютому. Відразу після деокупації він був відновлений", – написав Кулеба.

Нагадаємо

У Демидові 29 червня внаслідок удару блискавки було пошкоджено міст через річку Ірпінь. Окрім того, одна людина загинула, двоє дістали поранення.