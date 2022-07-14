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Після удару блискавки: у Демидові відкрили міст через річку Ірпінь

Після удару блискавки: у Демидові відкрили міст через річку Ірпінь

Київ • УНН

 • 92903 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. У Демидові Київської області відновили рух мостом через річку Ірпінь, який було пошкоджено внаслідок удару блискавки. Про це повідомив голова Київської області Олексій Кулеба, інформує УНН.

Цитата

"У Демидові запрацював міст через річку Ірпінь! Два тижні через цей міст проїзду не було. Відсьогодні повноцінний рух транспорту на мосту відновлений. Його відремонтували на тиждень раніше, ніж планувалося. Нагадаю, міст був пошкоджений двічі. Вперше – під час бойових дій у лютому. Відразу після деокупації він був відновлений", – написав Кулеба.

Нагадаємо

У Демидові 29 червня внаслідок удару блискавки було пошкоджено міст через річку Ірпінь. Окрім того, одна людина загинула, двоє дістали поранення. 

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