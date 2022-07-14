После удара молнии: в Демидове открыли мост через реку Ирпень
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В Демидове Киевской области возобновили движение по мосту через реку Ирпень, который был поврежден в результате удара молнии. Об этом сообщил глава Киевской области Алексей Кулеба, информирует УНН.
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"В Демидове заработал мост через реку Ирпень! Две недели спустя через этот мост проезда не было. С сегодняшнего дня полноценное движение транспорта на мосту восстановлено. Его отремонтировали на неделю раньше, чем планировалось. Напомню, мост был поврежден дважды. Впервые – во время боевых действий в феврале. Сразу после деоккупации он был восстановлен", – написал Кулеба.
Напомним
В Демидове 29 июня в результате удара молнии был поврежден мост через реку Ирпень. Кроме того, один человек погиб, двое получили ранения.