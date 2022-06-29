На Київщині вибухнув міст через річку Ірпінь: одна людина загинула, ще дві - поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. У Демидові, Київська область, вибухнув міст через річку Ірпінь. Як повідомила нардеп Ольга Василевська-Смаглюк, попередньо - через влучання блискавки здетонував тротиловий заряд, є жертви, передає УНН.
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"Орієнтовно о 17:00 год 29.06.2022 в населеному пункті Демидів (Димерська отг) Вишгородського району вибухнув міст через річку Ірпінь. Попередня причина - влучання блискавки у воду поблизу моста, від чого здетонував тротиловий заряд, закладений для підриву на випадок вторгнення ворога. Одна особа загинула, дві поранено. На місці працюють правоохоронці", - написала нардеп.
Додамо
Інформацію про руйнування моста підтверджують і в Київській ОВА.
"Сьогодні у Вишгородському районі, біля села Демидів, зруйновано міст через річку Ірпінь. За попередньою інформацією, одна людина загинула, двоє поранено. Постраждалим надається кваліфікована медична допомога", - йдеться у повідомленні.
В ОВА додали, що на місці працюють рятувальники та екстрені служби. Проводяться слідчі дії для з'ясування причин інциденту.
"Наразі рух транспорту через міст тимчасово обмежений", - зазначено у повідомленні.