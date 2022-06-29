В Киевской области взорвался мост через реку Ирпень: один человек погиб, еще два - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. В Демидове, Киевская область, взорвался мост через реку Ирпень. Как сообщила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк, предварительно - из-за попадания молнии сдетонировал тротиловый заряд, есть жертвы, передает УНН.
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"Ориентировочно в 17:00 29.06.2022 в населенном пункте Демидов (Дымерская отг) Вышгородского района взорвался мост через реку Ирпень. Предварительная причина - попадание молнии в воду возле моста, отчего сдетонировал тротиловый заряд, заложенный для подрыва на случай вторжение врага. Один человек погиб, два ранены. На месте работают правоохранители", - написала нардеп.
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Информацию о разрушении моста подтверждают и в Киевской ОВА.
"Сегодня в Вышгородском районе, возле села Демидов, разрушен мост через реку Ирпень. По предварительной информации, один человек погиб, двое ранены. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.
В ОВА добавили, что на месте работают спасатели и экстренные службы. Проводятся следственные действия по выяснению причин инцидента.
"В настоящее время движение транспорта через мост временно ограничено", - говорится в сообщении.