У Бородянці відновили рух транспорту через річку Здвиж
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. У Бородянці Київської області через річку Здвиж побудували об’їзну дорогу, якою може рухатися вантажний, пасажирський і легковий транспорт. Про це у Telegram повідомив голова Київської області Олексій Кулеба, інформує УНН.
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"На трасі М-07 Київ-Ковель-Ягодин у Бородянці через річку Здвиж облаштований проїзд зруйнованим мостом. Наразі на цій ділянці дороги відновлений повноцінний рух транспорту", – написав Кулеба.
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