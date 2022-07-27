У Бородянці відновили рух транспорту через річку Здвиж

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"На трасі М-07 Київ-Ковель-Ягодин у Бородянці через річку Здвиж облаштований проїзд зруйнованим мостом. Наразі на цій ділянці дороги відновлений повноцінний рух транспорту", – написав Кулеба.

Нагадаємо

У Демидові Київської області відновили рух мостом через річку Ірпінь, який було пошкоджено ударом блискавки.