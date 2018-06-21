В "Борисполе" задержали бразильца с 1,6 тыс. таблеток метадона

"Общая обзорная группа обнаружила медицинские препараты в чемодане гражданина Бразилии. Он прилетел рейсом из Стамбула и прихватил с собой в путешествие 1600 таблеток метадона. Предварительно, препарат является синтетическим наркотиком опийной группы", - говорится в сообщении.



Сейчас таблетки изъяты и переданы на экспертизу, на иностранца составлены соответствующие материалы и сообщено сотрудникам Нацполиции.



Напомним, сотрудники СБУ разоблачили в Днепропетровской области нарколабораторию и изъяли рекордную в истории Украины партию метадона весом 10 кг.



