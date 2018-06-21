У "Борисполі" затримано бразильця з 1,6 тис. пігулок метадону

"Спільна оглядова група виявила медичні препарати у валізі громадянина Бразилії. Він прилетів рейсом зі Стамбула та прихопив з собою у подорож 1600 пігулок метадону. Попередньо, препарат є синтетичним наркотиком опійної групи", - йдеться у повідомленні.



Наразі пігулки вилучено та передано на експертизу, на іноземця складені відповідні матеріали та повідомлено співробітників Нацполіції.



Нагадаємо, співробітники СБУ викрили на Дніпропетровщині нарколабораторію і вилучили рекордну в історії України партію метадону вагою 10 кг.



