В "Борисполе" задержали женщину с брендовой одеждой на сумму более чем 500 тыс. грн -ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) задержали 28 января в аэропорту "Борисполь" украинку, которая везла из Парижа брендовую одежду на сумму более полумиллиона гривен, сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.
"В ходе досмотра ручной клади и багажа у 29 летней женщины, которая прибыла рейсом из Парижа и выбрала" зеленый коридор ", обзорная группа обнаружила товары известных торговых марок, которые она не задекларировала", - говорится в сообщении.
В ГПСУ уточнили, что в ходе проверки женщина сообщила, что эти вещи якобы получила, как подарки для нее и ее родных от своего парня, который постоянно проживает во Франции.
"Сотрудниками таможни составлен протокол о нарушении таможенных правил и изъята одежда. Предварительная сумма оценки обнаруженного товара составляет более 580 тыс. гривен", - уточнили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, вблизи одесского "7 километра" в автобусе обнаружили контрафактные сигареты .