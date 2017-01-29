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В "Борисполе" задержали женщину с брендовой одеждой на сумму более чем 500 тыс. грн -ГПСУ

В "Борисполе" задержали женщину с брендовой одеждой на сумму более чем 500 тыс. грн -ГПСУ

Киев • УНН

 • 14734 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) задержали 28 января в  аэропорту "Борисполь" украинку, которая везла из Парижа брендовую одежду на сумму более   полумиллиона гривен, сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.

"В ходе досмотра ручной клади и багажа у 29 летней женщины, которая прибыла рейсом из Парижа и выбрала" зеленый коридор ", обзорная группа обнаружила товары известных торговых марок, которые она не задекларировала", - говорится в сообщении.

В ГПСУ уточнили, что в ходе проверки женщина сообщила, что эти вещи якобы получила, как подарки для нее и ее родных от своего парня, который постоянно проживает во Франции.

"Сотрудниками таможни составлен протокол о нарушении таможенных правил и изъята одежда. Предварительная сумма оценки обнаруженного товара составляет более 580 тыс. гривен", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, вблизи одесского "7 километра" в автобусе обнаружили контрафактные сигареты .

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