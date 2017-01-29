У "Борисполі" затримали жінку з брендовим одягом на понад 500 тис. грн -ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Співробітники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) затримали 28 січня у аеропорту "Борисполь" українку, яка везла з Парижу брендів одяг на понад півмільйона гривень, повідомляє прес-служба відомства, передає УНН.
“В ході огляду ручної поклажі та багажу у 29 річної жінки, яка прибула рейсом із Парижу та обрала „зелений коридор“, оглядова група виявила товари відомих торгових марок, які вона не задекларувала”, — йдеться у повідомленні.
У ДПСУ уточнили, що в ході перевірки жінка повідомила, що ці речі нібито отримала, як подарунки для неї та її рідних від свого хлопця, який постійно проживає у Франції.
"Співробітниками митниці складено протокол про порушення митних правил та вилучено одяг. Попередня сума оцінки виявленого товару складає понад 580 тисяч гривень", - уточнили у прес-службі.
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