В "Борисполе" призвали заранее выезжать из Киева в аэропорт из-за пробок

"Уважаемые пассажиры! В связи с ДТП на Бориспольском шоссе в направлении аэропорта "Борисполь", и соответственно осложненным движением, просим Вас заблаговременно планировать выезд в аэропорт", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, на Бориспольской трассе, на выезде из Киева, произошло смертельное ДТП. В результате происшествия образовался километровый затор на выезде из города, поскольку на трассе заблокированы три полосы из четырех.