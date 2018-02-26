В "Борисполе" призвали заранее выезжать из Киева в аэропорт из-за пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В аэропорту "Борисполь" предупредили о пробках на Бориспольском шоссе и призвали пассажиров заблаговременно планировать выезд в аэропорт. Об этом говорится на странице аэропорта в Facebook, передает УНН.
"Уважаемые пассажиры! В связи с ДТП на Бориспольском шоссе в направлении аэропорта "Борисполь", и соответственно осложненным движением, просим Вас заблаговременно планировать выезд в аэропорт", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, на Бориспольской трассе, на выезде из Киева, произошло смертельное ДТП. В результате происшествия образовался километровый затор на выезде из города, поскольку на трассе заблокированы три полосы из четырех.