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У "Борисполі" закликали завчасно виїжджати з Києва до аеропорту через затори

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. В аеропорту "Бориспіль" попередили про затори на Бориспільському шосе та закликали пасажирів завчасно планувати виїзд до аеропорту. Про це йдеться на сторінці аеропорту в Facebook, передає УНН.

“Шановні пасажири! У зв’язку із ДТП на Бориспільському шосе у напрямку аеропорту „Бориспіль“, та відповідно ускладненим рухом, просимо Вас завчасно планувати виїзд до аеропорту”, — сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, на Бориспільській трасі, на виїзді з Києва, сталася смертельна ДТП. Внаслідок події утворився кілометровий затор на виїзді з міста, оскільки на трасі заблоковані три смуги із чотирьох.

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