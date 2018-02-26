У "Борисполі" закликали завчасно виїжджати з Києва до аеропорту через затори
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. В аеропорту "Бориспіль" попередили про затори на Бориспільському шосе та закликали пасажирів завчасно планувати виїзд до аеропорту. Про це йдеться на сторінці аеропорту в Facebook, передає УНН.
“Шановні пасажири! У зв’язку із ДТП на Бориспільському шосе у напрямку аеропорту „Бориспіль“, та відповідно ускладненим рухом, просимо Вас завчасно планувати виїзд до аеропорту”, — сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, на Бориспільській трасі, на виїзді з Києва, сталася смертельна ДТП. Внаслідок події утворився кілометровий затор на виїзді з міста, оскільки на трасі заблоковані три смуги із чотирьох.