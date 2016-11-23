В "Борисполе" пока не располагают данными об отмене рейсов 24 ноября из-за забастовки в Lufthansa
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Информации об изменении в расписании авиарейсов из Киева в города Германии в связи с забастовкой пилотов Lufthansa на 24 ноября нет. Об этом УНН сообщили в пресс-службе аэропорта "Борисполь".
"По состоянию на 10:00 на завтра информации об отмене рейсов пока нет", - отметили в пресс-службе.
Также в пресс-службе напомнили, что 23 ноября будет отменено 8 рейсов из Киева в Мюнхен и Франкфурт и обратно .
Как сообщал УНН, пилоты Lufthansa начали двухдневную забастовку.