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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
17:52 • 11795 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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В "Борисполе" пока не располагают данными об отмене рейсов 24 ноября из-за забастовки в Lufthansa

Киев • УНН

 • 12186 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Информации об изменении в расписании авиарейсов из Киева в города Германии в связи с забастовкой пилотов Lufthansa на 24 ноября нет. Об этом УНН сообщили в пресс-службе аэропорта "Борисполь".

В "Борисполе" пока не располагают данными об отмене рейсов 24 ноября из-за забастовки в Lufthansa

"По состоянию на 10:00 на завтра информации об отмене рейсов пока нет", - отметили в пресс-службе.

Также в пресс-службе напомнили, что 23 ноября будет отменено 8 рейсов из Киева в Мюнхен и Франкфурт и обратно .

Как сообщал УНН, пилоты Lufthansa начали двухдневную забастовку.

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