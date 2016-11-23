У "Борисполі" поки не мають даних про відміну рейсів 24 листопада через страйк у Lufthansa
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Інформації про зміну у розкладі авіарейсів з Києва до міст Німеччини у зв’язку із страйком пілотів Lufthansa на 24 листопада немає. Про це повідомили УНН у прес-службі аеропорту "Бориспіль".
"Станом на 10:00 на завтра інформації про відміну рейсів поки немає", – зазначили у прес-службі.
Також у прес-службі нагадали, що 23 листопада буде скасовано 8 рейсів з Києва до Мюнхена й Франкфурта та у зворотному напрямку.
Як повідомляв УНН, пілоти Lufthansa розпочали дводенний страйк.