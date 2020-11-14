В "Борисполе" таможенники изъяли 18 редких кусков янтаря
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Международном аэропорту "Борисполь" таможенники помешали вывезти в ОАЭ янтарь, общим весом 5,4 кг. В общем таможенники обнаружили у пассажира 18 камней янтаря, самый большой из которых весит 700 граммов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской таможни Гостаможслужбы.
Сообщается, что имея предварительную информацию от СБУ о возможности незаконного вывоза янтаря, добытого в Ровенской области, сотрудники Киевской таможни особенно пристально караулили пассажиров на отлете.
"27-летний житель, улетая из аэропорта "Борисполь" в Шарджу (ОАЭ), при выборе полосы для прохождения таможенного контроля уверенно направился по "зеленому коридору". Такой выбор автоматически свидетельствует об отсутствии у пассажира предметов обязательных для декларирования или таких, на перемещение которых установлены запреты или ограничения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в багаже этого молодого человека, инспекторы таможни обнаружили 18 крупнофракционных кусков янтаря разного цвета.
"Вес самого большого куска впечатляющий - 700 граммов, его размер с самой длинной стороной 18 см. Общий вес всего янтаря, обнаруженного в чемодане пассажира составляет 5,4 кг. Объяснить происхождение камней и цели перемещения его в ОАЭ пассажир не смог", - отмечается в сообщении.
Такими действиями пассажир нарушил порядок прохождения таможенного контроля, установленный на "зеленом коридоре".
"По выявленному факту нарушения таможенных правил Киевской таможней Гостаможслужбы составлен протокол по ст. 471 Таможенного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, в Ровенской области у шести человек изъяли более 100 килограммов янтаря и готовые изделия из него.