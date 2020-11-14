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У "Борисполі" митники вилучили 18 рідкісних шматків бурштину

У "Борисполі" митники вилучили 18 рідкісних шматків бурштину

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" митники завадили вивезти до ОАЄ бурштин, загальною вагою 5,4 кг. Загалом митники виявили у пасажира 18 каменів бурштину, найбільший з яких важить 700 грамів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Київської митниці Держмитслужби.

Повідомляється, що маючи попередню інформацію від СБУ про можливість незаконного вивезення бурштину, видобутого на Рівненщині, співробітники Київської митниці особливо пильно чатували пасажирів на відльоті.

"27-річний рівнянин, відлітаючи з аеропорту "Бориспіль" до Шарджа (ОАЕ), при обранні смуги для проходження митного контролю впевнено попрямував "зеленим коридором". Такий вибір автоматично свідчить про відсутність у пасажира предметів обов’язкових для декларування чи таких, на переміщення яких встановлено заборони чи обмеження", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у багажі цього молодого чоловіка, інспектори митниці виявили 18 крупнофракційних шматків бурштину різного кольору.

"Вага найбільшого шматка вражаюча - 700 грамів, його розмір за найдовшою стороною 18 см. Загальна ж вага всього бурштину, виявленого у валізі пасажира становить 5,4 кг. Пояснити походження каміння та мету переміщення його до ОАЕ пасажир не зміг", - зазначається в повідомленні.

Такими діями пасажир порушив порядок проходження митного контролю, встановлений на "зеленому коридорі".

"За виявленим фактом порушення митних правил Київською митницею Держмитслужби складено протокол за ст. 471 Митного кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Рівненщині у шести осіб вилучили понад 100 кілограмів бурштину та готові вироби із нього.

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