В "Борисполе" гражданин Киргизии пытался убежать от пограничников
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Нестандартная ситуация сложилась сегодня в аэропорту "Борисполь". Около восьми часов утра в пункт пропуска "Борисполь" рейсом из Стамбула прибыл гражданин Кыргызской Республики 1983 года рождения. Во время прохождения процедуры таможенного контроля вышеупомянутый гражданин совершил попытку побега за пределы пункта пропуска. Об этом УНН сообщили в контрольно пропускном пункте "Киев".
В результате группа реагирования охранников границы, которая была поднята по тревоге, задержала беглеца и сопроводили в зону таможенного контроля пункта пропуска "Борисполь".
Что стало причиной такого поведения стало понятно позже. Ведь во время общего осмотра у данного гражданина обнаружено поддельную валюту в размере 900 долларов США, 15 000 евро и 3,7 тысячи турецких лир.
В ходе опроса гражданин признался, что поддельную валюту приобрел в Стамбуле у своего знакомого. А в Украину направлялся с целью покупки автомобиля.
Представителями Национальной полиции гражданина Кыргызской Республики задержано, составлен протокол по ст. 199 УК (приобретение, перевозка, ввоз в Украину с целью сбыта поддельных денег, ценных бумаг или билетов государственной лотереи), поддельную валюту изъято и направлено на экспертное исследование.
Как сообщал УНН, украинца в "Борисполе" задержано с 3,5 кг кокаина.