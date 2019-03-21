В "Борисполе" гражданин Киргизии пытался убежать от пограничников

В результате группа реагирования охранников границы, которая была поднята по тревоге, задержала беглеца и сопроводили в зону таможенного контроля пункта пропуска "Борисполь".



Что стало причиной такого поведения стало понятно позже. Ведь во время общего осмотра у данного гражданина обнаружено поддельную валюту в размере 900 долларов США, 15 000 евро и 3,7 тысячи турецких лир.



В ходе опроса гражданин признался, что поддельную валюту приобрел в Стамбуле у своего знакомого. А в Украину направлялся с целью покупки автомобиля.



Представителями Национальной полиции гражданина Кыргызской Республики задержано, составлен протокол по ст. 199 УК (приобретение, перевозка, ввоз в Украину с целью сбыта поддельных денег, ценных бумаг или билетов государственной лотереи), поддельную валюту изъято и направлено на экспертное исследование.



Как сообщал УНН, украинца в "Борисполе" задержано с 3,5 кг кокаина.





