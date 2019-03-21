У "Борисполі" громадянин Киргизії намагався втекти від прикордонників

В результаті група реагування охоронців кордону, яку було піднято по тривозі, затримала втікача та супроводили до зони митного контролю пункту пропуску "Бориспіль".



Що стало причиною такої поведінки стало зрозуміло згодом. Адже під час спільного огляду у зазначеного громадянина виявлено підроблену валюту у розмірі: 900 доларів США, 15 тисяч євро та 3,7 тисячі турецьких лір.



В ході опитування громадянин зізнався, що підроблену валюту придбав в Стамбулі у свого знайомого. А в Україну прямував з метою купівлі автомобіля.



Представниками Національної поліції громадянина Киргизської Республіки затримано, складено протокол за ст. 199 ККУ (Придбання, перевезення, ввезення в Україну з метою збуту підроблених грошей, цінних паперів чи білетів державної лотереї), підроблену валюту вилучено та направлено на експертне дослідження.



Як повідомляв УНН, українця у "Борисполі" затримано з 3,5 кг кокаїну.





