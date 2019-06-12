В Борисполе мужчина зарубил знакомого и закопал тело в огороде

Сообщается, что 8 июня в Бориспольский отдел полиции поступило сообщение об исчезновении одного из местных жителей. Позже, в полицию поступила информация, что к его исчезновению причастен один из местных жителей.

Правоохранители установили, что 49-летний местный житель пошел к знакомому, где они совместно распивали спиртные напитки. Во время конфликта в состоянии опьянения хозяин дома топором нанес смертельные удары мужчине, а затем закопал тело в огороде.

Злоумышленником оказался 52-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель. Его задержали, вещественные доказательства изъяли.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Напомним, женщину зарубили в подъезде жилого дома в Днепре.