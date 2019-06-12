У Борисполі чоловік зарубав знайомого і закопав тіло на городі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. У Борисполі чоловік зарубав знайомого і закопав його тіло на городі. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.
Повідомляється, що 8 червня до Бориспільського відділу поліції надійшло повідомлення про зникнення одного із місцевих жителів. Пізніше, до поліції надійшла інформація, що до його зникнення причетний один із місцевих жителів.
Правоохоронці встановили, що 49-річний місцевий житель пішов до знайомого, де вони спільно розпивали спиртні напої. Під час конфлікту у стані сп’яніння господар будинку сокирою наніс смертельні удари чоловіку, а потім закопав тіло на городі.
Зловмисником виявився 52-річний раніше судимий за майнові злочини місцевий житель. Його затримали, речові докази вилучили.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).
Нагадаємо, жінку зарубали у під’їзді житлового будинку в Дніпрі.