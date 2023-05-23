В Болгарии задержали экс-боевика пвк "вагнер": ему дали три года условно и отправили в лагерь для беженцев

Детали

Как пишет ведомство, экс-участник террористической организации "чвк вагнер" с жетоном А-1780, попытавшийся 15 мая незаконно попасть в Болгарию с паспортом на имя Горшенина С.С., осуждён к 3 годам лишения свободы условно и освобожден из-под стражи, но помещён в лагерь для беженцев.

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"Неделю назад состоялся суд по незаконному пересечению границы. Ему дали условно 3 года. Вернули личные вещи и телефон. Поместили в лагерь беженцев Л., там где в основном находятся сирийцы. Выходить за пределы лагеря он не может. Сейчас с ним работает служба безопасности Болгарии. От помощи правозащитников он отказался, сказал, что сам свяжется. Он попросил убежище в Болгарии”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что “вагнеровец” плохо осознает тяжесть совершенных преступлений, аргументируя это тем, что “у него был приказ, и это его работа".

Дополнение

Бывший командир группы вагнера, который искал убежища в Норвегии после пересечения российско-норвежской границы в январе, заявил, что хочет вернуться в россию, хотя считает, что это может представлять опасность для его жизни.