У Болгарії затримали ексбойовика чвк "вагнер": йому дали три роки умовно і відправили у табір для біженців
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Ексбойовика чвк “вагнер” затримали в Болгарії. Як повідомляє видання “Gulagu.net”, його засудили до трьох років позбавлення волі умовно, передає УНН.
Деталі
Як пише відомство, ексучасник терористичної організації "чвк вагнер" з жетоном А-1780, який спробував 15 травня незаконно потрапити до Болгарії з паспортом на ім'я Горшеніна С.С., засуджений до 3 років позбавлення волі умовно та звільнений з-під варти, але поміщений до табору для біженців.
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"Тиждень тому відбувся суд щодо незаконного перетину кордону. Йому дали умовно 3 роки. Повернули особисті речі та телефон. Помістили в табір біженців Л., там де в основному перебувають сирійці. Виходити за межі табору він не може. Зараз із ним працює служба безпеки Болгарії. Від допомоги правозахисників він відмовився, сказав, що сам зв'яжеться. Він попросив притулку в Болгарії”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що “вагнерівець” погано усвідомлює тяжкість скоєних злочинів, аргументуючи це тим, що “у нього був наказ, і це його робота".
Доповнення
Колишній командир групи вагнера, який шукав притулку в Норвегії після перетину російсько-норвезького кордону в січні, заявив, що хоче повернутися в Росію, хоча вважає, що це може становити небезпеку для його життя.