В Болгарии зафиксировали новые вспышки АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. На территории болгарских городов Русе и Благоевград зарегистрировали новые вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает Болгарское агентство безопасности пищевых продуктов, передает УНН со ссылкой на sofiaglobe.com.
В частности в Русе из-за вспышки было выбраковано более 70 тыс. свиней.
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Напоминается, что первая вспышка АЧС в Болгарии был зафиксирован в городе Кресна.
Как сообщал УНН, из-за АЧС между Болгарией и Румынией разразился дипломатический скандал.
Между тем в Украине АЧС не утихает уже более 6 лет. По словам политика Сергея Тригубенко, бороться с вирусом нашей стране мешают несколько факторов: бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы и недостаток компетентных кадров.
Более того, в Украине фермеры массово скрывают АЧС, уверен эксперт Николай Бабенко. Причина тому — колоссальные материальные убытки, которые государство не в состоянии компенсировать свинарям.