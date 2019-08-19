У Болгарії зафіксували нові спалахи АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. На території болгарських міст Русе і Благоєвград зареєстрували нові спалахи африканської чуми свиней (АЧС). Про це повідомляє Болгарське агентство безпеки харчових продуктів, передає УНН з посиланням на sofiaglobe.com.
Зокрема в Русе через спалах було вибраковано більше 70 тис. свиней.
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Нагадується, що перший спалах АЧС в Болгарії був зафіксований в місті Кресна.
Як повідомляв УНН, через АЧС між Болгарією і Румунією вибухнув дипломатичний скандал.
Тим часом в Україні АЧС не вщухає вже більше 6 років. За словами політика Сергія Тригубенка, боротися з вірусом нашій країні заважають кілька факторів: нескінченний процес реформування Держпродспоживслужби і недолік компетентних кадрів.
Більш того, в Україні фермери масово приховують АЧС, впевнений експерт Микола Бабенко. Причина тому — колосальні матеріальні збитки, які держава не в змозі компенсувати свинарям.