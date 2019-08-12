За місяць у Болгарії зафіксували 30 спалахів АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У липні 2019 року в Болгарії зафіксували 30 спалахів африканської чуми свиней (АЧС), передає УНН з посиланням на pigprogress.net.
Захворювання було зареєстровано на території 10 регіонів країни, в тому числі - на 6 великих комерційних фермах. У зв'язку з цим понад 1 тис. тварин, які утримуються на фермах, довелося депопулювати.
"З метою стримування поширення захворювання в радіусі 20 км від комерційних ферм були створені санітарні зони", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, через АЧС між Болгарією і Румунією вибухнув дипломатичний скандал.
Тим часом в Україні АЧС не вщухає вже більше 6 років. За словами політика Сергія Тригубенка, боротися з вірусом
нашій країні заважають кілька факторів: нескінченний процес реформування Держпродспоживслужби і брак компетентних кадрів.
Більш того, в Україні фермери масово приховують АЧС, упевнений експерт Микола Бабенко. Причина тому - колосальні матеріальні збитки, які держава не в змозі компенсувати свинарям.