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За місяць у Болгарії зафіксували 30 спалахів АЧС

За місяць у Болгарії зафіксували 30 спалахів АЧС

Київ • УНН

 • 8594 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. У липні 2019 року в Болгарії зафіксували 30 спалахів африканської чуми свиней (АЧС), передає УНН з посиланням на pigprogress.net.

Захворювання було зареєстровано на території 10 регіонів країни, в тому числі - на 6 великих комерційних фермах. У зв'язку з цим понад 1 тис. тварин, які утримуються на фермах, довелося депопулювати.

"З метою стримування поширення захворювання в радіусі 20 км від комерційних ферм були створені санітарні зони", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, через АЧС між Болгарією і Румунією вибухнув дипломатичний скандал.

Тим часом в Україні АЧС не вщухає вже більше 6 років. За словами політика Сергія Тригубенка, боротися з вірусом
нашій країні заважають кілька факторів: нескінченний процес реформування Держпродспоживслужби і брак компетентних кадрів.

Більш того, в Україні фермери масово приховують АЧС, упевнений експерт Микола Бабенко. Причина тому - колосальні матеріальні збитки, які держава не в змозі компенсувати свинарям.

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