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За месяц в Болгарии зафиксировали 30 вспышек АЧС

За месяц в Болгарии зафиксировали 30 вспышек АЧС

Киев  •  УНН

 • 8594 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. В июле 2019 года в Болгарии зафиксировали 30 вспышек африканской чумы свиней (АЧС), передает УНН со ссылкой на pigprogress.net.

Заболевание было зарегистрировано на территории 10 регионов страны, в том числе - на 6 крупных коммерческих фермах. В связи с этим более 1 тыс. животных, которые содержатся на фермах, пришлось депопулировать.

"С целью сдерживания распространения заболевания в радиусе 20 км от коммерческих ферм были созданы санитарные зоны", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, из-за АЧС между Болгарией и Румынией разразился дипломатический скандал.

Тем временем в Украине АЧС не утихает уже более 6 лет. По словам политика Сергея Тригубенко, бороться с вирусом
нашей стране мешают несколько факторов: бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы и недостаток компетентных кадров.

Более того, в Украине фермеры массово скрывают АЧС, уверен эксперт Николай Бабенко. Причина тому - колоссальные материальные убытки, которые государство не в состоянии компенсировать свиноводам.

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