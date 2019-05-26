В Болгарии ЦИК приказала местной партии удалить ролик с фрагментом сериала "Слуга народа"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Центральная избирательная комиссия Болгарии заявила, что пророссийская партия “Возрождение” (“Вазраждане”) возбудила Избирательный кодекс страны, опубликовав предвыборный ролик со сценами насилия. Речь идет о видео с кадрами из сериала “Слуга народа”, пишет УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
В ЦИК заявили, что реклама может побудить людей к насилию, поэтому партия удалить ролик и больше его не распространять, речь идет о эпизоде, где главный герой “расстреливает” членов парламента из автоматического оружия.
Видео было опубликовано 22 мая на странице партии “Возрождение” в Facebook. На нем персонаж из сериала “Слуга народа” стреляет у депутатов, а позже появляется подпись “Возрождение. Только мы можем”. Ранее Ассоциация журналистов призвала прокуратуру Болгарии проверить это видео.
Как сообщал УНН, сразу после второго тура выборов, немецкое издание Spiegel и корреспондент Кристина Хебель, описывающая выборы президента Украины в своем материале написала о “новой реальности”, которую мир может наблюдать на выборах в Украине.