В Болгарии ЦИК приказала местной партии удалить ролик с фрагментом сериала "Слуга народа"

В ЦИК заявили, что реклама может побудить людей к насилию, поэтому партия удалить ролик и больше его не распространять, речь идет о эпизоде, где главный герой “расстреливает” членов парламента из автоматического оружия.

Видео было опубликовано 22 мая на странице партии “Возрождение” в Facebook. На нем персонаж из сериала “Слуга народа” стреляет у депутатов, а позже появляется подпись “Возрождение. Только мы можем”. Ранее Ассоциация журналистов призвала прокуратуру Болгарии проверить это видео.

Как сообщал УНН, сразу после второго тура выборов, немецкое издание Spiegel и корреспондент Кристина Хебель, описывающая выборы президента Украины в своем материале написала о “новой реальности”, которую мир может наблюдать на выборах в Украине.