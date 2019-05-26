В Болгарии ЦИК приказала местной партии удалить ролик с фрагментом сериала "Слуга народа"

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 31836 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 52172 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 69254 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 83447 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121529 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111203 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137469 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144592 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130114 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130182 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
В Болгарии ЦИК приказала местной партии удалить ролик с фрагментом сериала "Слуга народа"

В Болгарии ЦИК приказала местной партии удалить ролик с фрагментом сериала "Слуга народа"

Киев  •  УНН

 • 10690 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Центральная избирательная комиссия Болгарии заявила, что пророссийская партия “Возрождение” (“Вазраждане”) возбудила Избирательный кодекс страны, опубликовав предвыборный ролик со сценами насилия. Речь идет о видео с кадрами из сериала “Слуга народа”, пишет УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

В ЦИК заявили, что реклама может побудить людей к насилию, поэтому партия удалить ролик и больше его не распространять, речь идет о эпизоде, где главный герой “расстреливает” членов парламента из автоматического оружия.

Видео было опубликовано 22 мая на странице партии “Возрождение” в Facebook. На нем персонаж из сериала “Слуга народа” стреляет у депутатов, а позже появляется подпись “Возрождение. Только мы можем”. Ранее Ассоциация журналистов призвала прокуратуру Болгарии проверить это видео.

Как сообщал УНН, сразу после второго тура выборов, немецкое издание Spiegel и корреспондент Кристина Хебель, описывающая выборы президента Украины в своем материале написала о “новой реальности”, которую мир может наблюдать на выборах в Украине.

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