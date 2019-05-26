У Болгарії ЦВК наказала місцевій партії видалити ролик з фрагментом серіалу "Слуга народу"

У ЦВК заявили, що реклама може спонукати людей до насильства, тому партія має видалити ролик і більше його не поширювати, йдеться про епізод, де головний герой “розстрілює” членів парламенту з автоматичної зброї.

Відео було опубліковане 22 травня на сторінці партії “Відродження” у Facebook. На ньому персонаж з серіалу “Слуга народу” стріляє в депутатів, а пізніше з’являється підпис “Відродження. Тільки ми можемо”. Раніше Асоціація європейських журналістів закликала прокуратуру Болгарії перевірити це відео.

Як повідомляв УНН, одразу після другого туру виборів, німецьке видання Spiegel та кореспондентка Крістіна Хебель, яка описувала вибори президента України у власному матеріалі написала про “нову реальність”, яку світ може спостерігати на виборах в Україні.