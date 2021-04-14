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В Болгарии суд встал на сторону чиновника, который назвал патриарха РПЦ Кирилла агентом КГБ

В Болгарии суд встал на сторону чиновника, который назвал патриарха РПЦ Кирилла агентом КГБ

Киев  •  УНН

 • 20441 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Болгарский суд признал, что визит патриарха Русской православной церкви Кирилла в Болгарию в 2018 году фактически был визитом политика, а не священнослужителя, и не увидел клеветы в словах тогдашнего вице-премьера Болгарии Валерия Симеонова, который назвал Кирилла агентом КГБ. Об этом сообщает "Балканский обозреватель", пишет УНН.

Детали

Такое решение принял Софийский районный суд от 17 марта, о нем болгарские СМИ сообщили только вчера.

3 марта 2018 года в Болгарии отмечали 140-ю годовщину Сан-Стефанского мирного договора. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов выразил благодарность всем народам, которые помогали Болгарии 140 лет назад.

В частности, письма со словами благодарности за освобождение Болгарии во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов были направлены правительствам Польши, Румынии, Черногории, Молдовы, Финляндии, Украины - в знак благодарности нациям, представители которых погибли за свободу Болгарии. По случаю праздника состоялся парад, на котором президент Болгарии Румен Радев так же выразил благодарность всем народам, боровшимся с Османской империей.

Московский патриарх Кирилл в ответ раскритиковал выступление болгарского президента, подчеркнув, что Болгария должна благодарить только Россию.

На высказанное Кириллом недовольство позицией болгарской власти в эфире болгарского телевидения резко отреагировал Валерий Симеонов.

Он заявил, что патриарх Кирилл известен как "сигаретный митрополит России".

"Начиная с 1996 года, он имеет 14 млрд по импорту безакцизных сигарет. Этот хитрец безакцизных сигарет на 14 млрд долларов импортировал и на 4 миллиарда вина для нужд церкви, опять же без акцизов. Он имеет частный самолет, он виллу имеет в Швейцарии. Его часы стоят 30 000. И еще решается вершить правосудие над болгарским президентом", - сказал Симеонов.

Он также назвал Кирилла "агентом Михайловым" из советского КГБ.

"Доказано, второсортный советский агент из КГБ. Тот самый, который сказал, что права человека - это новая ересь. И он еще решается вершить правосудие над болгарским президентом. И этот хитрец со мною что-то говорить?", - заявил Симеонов.

В суде Симеонов разъяснил, что его поведение не могло нанести противоправного вреда, поскольку это был комментарий к поведению представителя иностранного государства и его высказывания не как духовного и религиозного лидера, а как главы иностранной делегации, при этом критическая оценка его мотивов и проявлений с политическим вопросом была сделана Симеоновым в качестве представителя правительства Республики Болгария.

Он заявил, что истец не имел полномочий защищать иностранные субъективные права, кроме того, не обсуждались интересы русской православной общины, а также догмы религии и канонические споры, а его утверждение является частью публичной дискуссии по важному для общественности вопросу, и в этом случае право на выражение мнения имеет преимущество над беспокойством отдельных граждан по этой теме.

Истцом по делу был Эмил Миланов - генерал запаса Министерства внутренних дел Болгарии, лидер пророссийской общественной организации "Международная славянская община - Перун-2000", секретарь Движения "Русофилы", а также председатель политической партии "Возрождение Болгарии".

Суд отверг обвинения и постановил взыскать с заявителя 150 левов (около 75 евро) судебных издержек.

Дополнение

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал дипломатов, представляющих РФ, прекратить шпионаж на территории Болгарии.

18 марта силовики Болгарии провели задержания нескольких подозреваемых в шпионаже в пользу РФ. Предварительно, фигуранты работали над получением секретной информации от влиятельных болгарских политиков.

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