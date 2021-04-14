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У Болгарії суд став на бік урядовця, який назвав патріарха РПЦ Кирила агентом КДБ

У Болгарії суд став на бік урядовця, який назвав патріарха РПЦ Кирила агентом КДБ

Київ • УНН

 • 20447 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Болгарський суд визнав, що візит патріарха Російської православної церкви Кирила в Болгарію у 2018 році фактично був візитом політика, а не священнослужителя, та не побачив наклепу в словах тодішнього віцепрем’єра Болгарії Валерія Симеонова, який назвав Кирила агентом КДБ. Про це повідомляє "Балканський оглядач", пише УНН.

Деталі

Таке рішення ухвалив Софійський районний суд від 17 березня, про нього болгарські ЗМІ повідомили лише вчора.

3 березня 2018 року в Болгарії відзначали 140-ву річницю Сан-Стефанського мирного договору. Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов висловив подяку всім народам, які допомагали Болгарії 140 років тому.

Зокрема, листи зі словами подяки за визволення Болгарії під час російсько-турецької війни 1877-1878 років було надіслано урядам Польщі, Румунії, Чорногорії, Молдови, Фінляндії, України - на знак вдячності націям, представники яких загинули за свободу Болгарії. З нагоди свята відбувся парад, на якому президент Болгарії Румен Радев так само висловив вдячність всім народам, які боролися з Османською імперією.

Московський патріарх Кирило у відповідь розкритикував виступ болгарського президента, підкресливши, що Болгарія має дякувати лише Росії.

На висловлене Кирилом невдоволення позицією болгарської влади в ефірі болгарського телебачення різко відреагував Валерій Симеонов.

Він заявив, що патріарх Кирило відомий як "сигаретний митрополит Росії".

"Починаючи з 1996 року, він має 14 мільярдів з імпорту безакцизних цигарок. Цей хитрун безакцизних цигарок на 14 мільярдів доларів імпортував та на 4 мільярди вина для потреб церкви, знову ж без акцизів. Він має приватний літак, він має віллу в Швейцарії. Його годинник коштує 30 000. І він ще наважується чинити правосуддя над болгарським президентом", - сказав Симеонов.

Він також назвав Кирила "агентом Михайловим" із радянського КДБ.

"Доведено, другосортний радянський агент з КДБ. Той самий, що сказав, що права людини - це нова єресь. І він ще наважується чинити правосуддя над болгарським президентом. І цей хитрун має мені щось казати?", - заявив Симеонов.
В суді Симеонов роз’яснив, що його поведінка не могла завдати протиправної шкоди, оскільки це був коментар щодо поведінки представника іноземної держави та його висловлювання не як духовного та релігійного лідера, а як очільника іноземної делегації, при цьому критична оцінка його мотивів та проявів з політичних питань була зроблена Симеоновим у якості представника уряду Республіки Болгарія.

Він заявив, що позивач не мав повноважень захищати іноземні суб'єктивні права, крім того, що не обговорювались інтереси російської православної громади, а також догми релігії та канонічні суперечки, а його твердження є частиною публічної дискусії з важливого для громадськості питання, і в цьому випадку право на висловлення думки має перевагу над занепокоєнням окремих громадян з цієї теми.

Позивачем у справі був Еміл Міланов – генерал запасу Міністерства внутрішніх справ Болгарії, лідер проросійської громадської організації "Міжнародна слов’янська громада - Перун-2000", секретар Руху "Русофіли", а також голова Політичної партії "Відродження Болгарії".

Суд відкинув звинувачення та постановив стягнути із заявника 150 левів (близько 75 євро) судових витрат.

Доповнення

Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов закликав дипломатів, що представляють РФ, припинити шпигунство на території Болгарії.

18 березня силовики Болгарії провели затримання декількох підозрюваних у шпигунстві на користь РФ. Попередньо, фігуранти працювали над отриманням секретної інформації від впливових болгарських політиків.

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