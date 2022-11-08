В Болгарии на границе с Турцией застрелили пограничника
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Болгарский пограничник был застрелен на границе с Турцией, сообщил во вторник министр внутренних дел Болгарии, передает УНН ссылаясь на АР.
Детали
Инцидент произошел в 20.30 в понедельник, когда неизвестный обстрелял сотрудника пограничной полиции и военнослужащего, патрулировавших участок границы в районе села Голям-Дервент, сообщил министр Иван Демерджиев.
Полицейский скончался на месте, военнослужащий не пострадал. На место были отправлены дополнительные пограничные патрули, но стрелок не пойман и, вероятно, находится на территории Турции.
Министр сообщил журналистам, что получил заверения от Турции, что стрелок будет найден. Он добавил, что пограничники начнут использовать другой вид оружия, но не уточнил, какой именно.
«Ежедневно патрули сталкиваются с беспрецедентным потоком беженцев. Дело минувшей ночью было крайним актом агрессии», – сказал Демерджиев, добавив, что турецкая сторона должна занять активную позицию.
«То же я просил у Европола и Еврокомиссии», - сказал Демерджиев, добавив, что это дело было первым в своем роде.
Дополнение
Болгария направила 350 военнослужащих и 40 армейских машин вдоль своей южной границы с Турцией, чтобы помочь пограничной полиции справиться с растущим притоком мигрантов. Войска проведут совместное патрулирование вдоль 259-километровой границы с Турцией.
Болгария расположена на главном пути мигрантов с Ближнего Востока и Афганистана в Европу. Лишь небольшое количество из них планирует остаться в стране, используя Болгарию как транзитный коридор на пути на запад.