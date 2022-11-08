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У Болгарії на кордоні з Туреччиною застрелили прикордонника

У Болгарії на кордоні з Туреччиною застрелили прикордонника

Київ • УНН

 • 399140 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Болгарського прикордонника було застрелено на кордоні з Туреччиною, повідомив у вівторок міністр внутрішніх справ Болгарії, передає УНН посилаючись на АР.

Деталі

Інцидент стався о 20.30 у понеділок, коли невідомий обстріляв співробітника прикордонної поліції та військовослужбовця, які патрулювали ділянку кордону в районі села Голям-Дервент, повідомив міністр Іван Демерджієв.

Поліцейський помер на місці, військовослужбовець не постраждав. На місце були відправлені додаткові прикордонні патрулі, але стрілок не був спійманий і, ймовірно, знаходиться на території Туреччини.

Міністр повідомив журналістам, що отримав запевнення від Туреччини, що стрільця буде знайдено. Він додав, що прикордонники почнуть використати інший вид зброї, але не уточнив, який саме.

«Щодня патрулі стикаються з безпрецедентним потоком біженців. Справа минулої ночі була крайнім актом агресії», - сказав Демерджієв, додавши, що турецька сторона має зайняти активну позицію.

«Те саме я просив у Європолу та Єврокомісії», - сказав Демерджієв, додавши, що ця справа була першою у своєму роді.

Доповнення

Болгарія направила 350 військовослужбовців і 40 армійських машин уздовж свого південного кордону з Туреччиною, щоб допомогти прикордонній поліції впоратися зі зростаючим припливом мігрантів. Війська проведуть спільне патрулювання вздовж 259-кілометрового кордону з Туреччиною.

Болгарія розташована на головному шляху мігрантів із Близького Сходу та Афганістану до Європи. Лише невелика кількість з них планує залишитися в країні, використовуючи натомість Болгарію як транзитний коридор на шляху на захід.

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