В Болгарии 40% населения считает коронавирус биологическим оружием
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Болгарии 40% населения считает коронавирус биологическим оружием, которое предназначено для сокращения населения планеты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на портал Nova.
"40% болгар считают, что коронавирус - это биологическое оружие, предназначенное для сокращения населения планеты", - говорится в сообщении.
Также по данным исследования, чуть больше трети (33%) респондентов считают, что COVID-19 не более опасен, чем сезонный грипп.
"880 тысяч болгар придерживаются мнения, что вакцина против коронавируса бросит в людей чипы, чтобы контролировать их", - говорится в результатах.
Напомним, в Украине на 8:00 24 ноября зафиксировано уже 647 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - более 12 тысяч, рост по сравнению с показателем днем ранее.